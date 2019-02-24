Караганда. 5 февраля. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли в результате ДТП в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Карагандинской области, сегодня, около 12.00, на автодороге Караганда - Молодёжный, в пяти километрах от села Трудовое, 40-летний водитель автомашины HUYNDAY TUCSON, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомашиной LADA под управлением 45-летнего жителя области.

В результате ДТП водитель автомашины LADA и его трое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Также водителю автомашины HUYNDAY TUCSON оказана медицинская помощь без госпитализации", - отметили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы. Проводится расследование.

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