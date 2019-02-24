Полицейский автомобиль сбил женщину на перекрестке в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске произошло ДТП с участием полицейских, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как полицейский автомобиль сбивает женщину на перекрестке проспекта Независимости с улицей Стахановской в Усть-Каменогорске. По информации очевидцев, горожанка не успела перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора для пешеходов.

Как сообщает портал YK-news.kz со ссылкой на департамент полиции ВКО, наезд на пожилую женщину совершен служебным автомобилем Глубоковского отдела полиции. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

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