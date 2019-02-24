Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение с эпицентром в 256 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана, зарегистрировано сегодня, в 11.36 алматинского времени (05.36 по Гринвичу), сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция.

По информации ведомства, энергетический класс землетрясения - 9,4, магнитуда MPV - 4,5, координаты эпицентра: 43,07 градуса северной широты, 80,05 градуса восточной долготы, глубина - 20 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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