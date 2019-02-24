В Петропавловске стены обрушились в квартире на пятом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси

Петропавловск. 8 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня вечером, в 18.08, в Петропавловске, в пятиэтажном жилом доме, в квартире на пятом этаже, в кухонном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, передает Kazakhstan Today.

В результате хлопка произошло обрушение межкомнатных стен, образовались трещины на стенах соседних комнат. Силами пожарных подразделений эвакуировано 42 человека, из них 6 детей. Также в больницу доставлен один ребенок. Причина хлопка выясняется, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.





К месту происшествия прибыли 23 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Северо-Казахстанской области.

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