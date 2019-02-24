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В Беларуси старшеклассник нанес смертельные ножевые ранения учителю и ученику

11.02.2019, 14:44 14500
В Беларуси старшеклассник нанес смертельные ножевые ранения учителю и ученику
Минск. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Белорусском городе Столбцы школьник убил учителя и старшеклассника, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня утром в городе Столбцы, в средней школе №2, один из старшеклассников нанес ножевые ранения учителю и еще одному ученику. От полученных ранений они скончались. Еще два школьника госпитализированы, сообщает управление следственного комитета по Минской области.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пишет БЕЛТА
 

Предварительно установлено, что ученик прибыл в школу около 07.40, поставил свой портфель в классе. Позже он вернулся в класс, нанес учительнице ножевое ранение. За нее вступились двое одноклассников. Они тоже получили ранения. Учитель скончалась на месте происшествия. Двое ребят из класса были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - проинформировал официальный представитель СК Сергей Кабакович.

 
Далее ученик вышел из класса, зашел в соседний кабинет. Там он нанес смертельное ранение учащемуся 2001 года рождения. 
 

Главным следственным управлением СК принято к производству уголовное дело по статье 139 УК (Убийство)", - сказал официальный представитель СК.

 
Сообщается, что погибшая учительница 1968 года рождения, погибший учащийся 2001 года рождения, 11-классник. С задержанным работают следователи.
 

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