В Туркестанской области полицейские предотвратили самоубийство молодой женщины

Туркестан. 19 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские предотвратили самоубийство молодой женщины в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

На пульт дежурной части Жетысайского районного отдела полиции поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестная женщина пытается спрыгнуть с моста. На место происшествия сразу же направили автоэкипаж патрульной полиции местной полицейской службы Жетысайского РОП. По прибытии на место полицейские заметили на мосту молодую женщину, пытающуюся совершить самоубийство. Не теряя времени, старший сержант полиции Е. Бердибеков и сержант полиции Т. Бейсенбаев бросились на помощь и успели спасти женщину от попытки суицида", - сообщила пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

По данным ведомства, женщина проживает в Жетысайском районе, а на отчаянный шаг ее сподвигли семейные обстоятельства. Стражи порядка провели с ней беседу, а после передали ее родственникам.

Руководство Жетысайского РОП поблагодарило сотрудников полиции за проявленный профессионализм и бдительность при спасении местной жительницы.

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