Пассажирка иномарки погибла при столкновении двух машин на трассе Темиртау - Астана

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Женщина стала жертвой дорожной аварии на трассе Темиртау - Астана, передает Kazakhstan Today.
19 февраля на трассе Темиртау - Астана, в трех километрах от Темиртау, 39-летний водитель автомашины "Ауди-100", двигаясь в направлении Астаны, по предварительным данным, не соблюдая скоростной режим, допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Ауди-80" под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пассажирка автомашины "Ауди-80" от полученных травм скончалась на месте, водитель этой же машины с различными травмами доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
По факту ДТП проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
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