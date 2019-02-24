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Пассажирка иномарки погибла при столкновении двух машин на трассе Темиртау - Астана

19.02.2019, 19:02 25678
Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Женщина стала жертвой дорожной аварии на трассе Темиртау - Астана, передает Kazakhstan Today.
 

19 февраля на трассе Темиртау - Астана, в трех километрах от Темиртау, 39-летний водитель автомашины "Ауди-100", двигаясь в направлении Астаны, по предварительным данным, не соблюдая скоростной режим, допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Ауди-80" под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пассажирка автомашины "Ауди-80" от полученных травм скончалась на месте, водитель этой же машины с различными травмами доставлен в медучреждение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
По факту ДТП проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.
 

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