Павлодар. 22 февраля. Kazakhstan Today - Мужчина погиб при пожаре в частном двухквартирном доме Павлодара, передает Kazakhstan Today.

21 февраля, в 15.29, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном двухквартирном жилом доме по улице Карла Маркса в Павлодаре. По прибытии к месту вызова в 15.37 пожарные установили, что происходит возгорание домашних вещей, мебели, деревянных перегородок в одной из квартир, а также деревянных конструкций кровли дома, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Пожар локализован в 16.35 и ликвидирован в 19.51. Общая площадь пожара 120 квадратных метров. Пожарными эвакуировано четыре газовых баллона. В ходе тушения пожарные обнаружили полуобгоревшее тело пожилого мужчины 1948 года рождения", - отмечается в сообщении.

До приезда пожарного подразделения находившаяся в доме 14-летняя девочка через окно вывела из горящей квартиры двух сестренок 2015 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении были задействованы 22 сотрудника и девять единиц пожарной техники ДЧС Павлодарской области.

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