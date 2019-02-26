В Астане сотрудники детского сада не заметили пропажу ребенка

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Маленький мальчик самовольно ушел из детского сада "Ак бидай" в Астане, передает Kazakhstan Today.

Об инциденте стало известно благодаря популярной группе Фейсбука " Астана, хочу похвалить/пожаловаться ". Как сообщила жительница города Юлия Гильманова, на территории детского учреждения нет домофонов и видеокамер, а забор установлен не по ГОСТу.

20 февраля мальчик самовольно оделся, со 2-го этажа спустился и покинул территорию ДС неизвестно в какое время, обнаружили, что его нет, только в обед, когда детей садили кормить. Вышел за территорию детского сада, Жумабаева 1/1. Пересек проспект Абылай хана, улицу Манаса и Ш. Кудайбердыулы и дошёл до онкологии. Назревает вопрос: почему до сих пор этот бардак продолжается вокруг наших детей? Почему родители не обратились в соответствующие органы и дело замяли", - пишет Гильманова.

На ее сообщение уже отреагировали городские власти. Как сообщила представитель управления образования Астаны Жазира Асанова, по факту ухода ребенка из детского сада создана специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

В любом случае руководство учреждения будет привлечено к ответственности. На данный момент в учреждение прикомандирован представитель управления, чтобы проследить за усилением работы сада, в первую очередь, по обеспечению безопасности детей", - сказала она.

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