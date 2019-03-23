Женщина погибла, пять человек госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном доме в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 22 марта. Kazakhstan Today - Женщина погибла, пять человек отравились угарным газом при пожаре в девятиэтажном доме в Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улице Кабанбай батыра поступило на пульт противопожарной службы накануне, в 10.20. Пожар произошел в квартире на шестом этаже на площади 20 квадратных метров, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Силами пожарных подразделений спасены 10 человек и эвакуированы 18 человек. Пожар локализован в 10.42 и ликвидирован в 11.00. На месте пожара обнаружено тело женщины 1953 года рождения. С отравлением угарным газом доставлены в больницу 5 человек", -проинформировал Нурахметов.

В тушении пожара были задействованы 20 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС ВКО.

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