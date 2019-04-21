Токаев направил телеграмму президенту Узбекистана в связи с ДТП в Жамбылской области

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Узбекистана в связи со смертельным ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

На Кордайской трассе - крупное ДТП, 11 человек, в том числе граждане Узбекистана, погибли, много раненых. Мои соболезнования их родственникам", - написал глава государства в Twitter.

Он также сообщил, что отправил телеграмму президенту РУ.

В связи с произошедшим, президент дал поручения по снижению смертности на дорогах. "Обстановка на наших дорогах тревожная, о чем я говорил на совещании в МВД. Поручил правительству принять неотложные меры!" - написал Токаев.

Напомним, что сегодня, около 5 часов утра, в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги Алматы - Ташкент, Toyota Camry столкнулась с грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек. 32 человека были доставлены в медучреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека. Среди погибших и пострадавших есть граждане Узбекистана.

По факту ДТП начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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