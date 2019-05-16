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Манипулятор придавил трёх женщин в Алматы

15.05.2019, 14:44 10342
Манипулятор придавил трёх женщин в Алматы
Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Вчера в микрорайоне Айгерим в Алматы произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три женщины, передает Kazakhstan Today.
 
Во время работы манипулятора, опоры, на которые он крепится, не выдержали, и манипулятор рухнул, придавив трех женщин, проходивших мимо, сообщается в паблике inAlmaty.kz. 

 

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