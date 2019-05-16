Манипулятор придавил трёх женщин в Алматы

Во время работы манипулятора, опоры, на которые он крепится, не выдержали, и манипулятор рухнул, придавив трех женщин, проходивших мимо, сообщается в паблике inAlmaty.kz.
Прохожие нередко получают травмы от падения на них различных предметов. В частности, в Актобе на женщину и двух ее детей из-за сильного ветра упал остановочный павильон, в Риддере сорванная ураганом крыша здания упала на двух детей, а в Петропавловске упавшая декорация тяжело травмировала девушку.
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