Манипулятор придавил трёх женщин в Алматы

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Вчера в микрорайоне Айгерим в Алматы произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три женщины, передает Kazakhstan Today.

Во время работы манипулятора, опоры, на которые он крепится, не выдержали, и манипулятор рухнул, придавив трех женщин, проходивших мимо, сообщается в паблике inAlmaty.kz.





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