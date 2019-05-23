В селе Северного Казахстана горело здание торгового дома

Петропавловск. 22 мая. Kazakhstan Today - В селе Саумалколь Северного Казахстана горело здание торгового дома "Мегастрой", передает Kazakhstan Today.

21 мая, в 17.08, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в торговом здании "Мегастрой" в селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Первые пожарные подразделения прибыли к месту пожара в 17.12, и было установлено, что здание горит открытым огнём, наблюдается сильное задымление", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, тушение было осложнено тем, что здание построено из сэндвич-панелей, кроме этого, происходило горение лако-красочных и строительных материалов.

Пожар локализован в 18.40 и ликвидирован в 19.50. Площадь пожара составила 1037 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно покинули торговое помещение 62 человека. Жертв и пострадавших нет", - добавил представитель КЧС.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В тушении пожара были задействованы 25 сотрудников и четыре единицы пожарной техники департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, девять работников и шесть единиц техники добровольного противопожарного формирования.

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