В Алматы три человека задержаны по подозрению в экстремистской деятельности

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны и помещены под домашний арест три человека, подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации, передает Kazakhstan Today.



"Департаментом полиции Алматы расследуется уголовное дело по признакам статьи 405 УК РК (Участие в деятельности экстремистской организации). Подозреваемым О. Шевчук, Ж. Демеуовой и Г. Джаукеровой ранее неоднократно разъяснялись правовые последствия нарушений законодательства, применялись меры административной ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.



По информации пресс-службы, "на основании собранных прямых доказательств и улик 31 мая решением следственного суда города Алматы в отношении задержанных применена мера пресечения в виде домашнего ареста".



В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства