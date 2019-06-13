Погибшая на игровой площадке в торговом центре Караганды 7-летняя девочка страдала тяжелым заболеванием

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Девочка, погибшая на игровой площадке торгового центра в Караганде, страдала тяжелым хроническим заболеванием, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в управлении здравоохранения Карагандинской области, из одного из торговых центров города поступил вызов на станцию скорой помощи Караганды, причина вызова - ребенок без сознания. На место была отправлена бригада скорой помощи, которая прибыла в течение 11 минут.

На территории парка развлечений была обнаружена девочка 2012 года рождения. По осмотру сотрудников скорой помощи была констатирована клиническая смерть. Проводились реанимационные мероприятия в полном объеме. Несмотря не принимаемые меры, констатирована биологическая смерть. Причина летального исхода достоверно неизвестна. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина летального исхода", - добавили в ведомстве.

Вместе с тем сообщается, что ребенок состоял на диспансерном учете по месту жительства по поводу тяжёлого хронического заболевания.

Ранее сообщалось, что 11 июня на игровой площадке одного из торговых домов Караганды при падении с качели скончался 7-летний ребенок . По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

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