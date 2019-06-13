Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - Ребенок погиб на игровой площадке в торговом доме Караганды, передает Kazakhstan Today.

11 июня на игровой площадке одного из торговых домов Караганды при падении с качели скончался 7-летний ребенок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

В пресс-службе также отметили, что изымается документация по эксплуатацию данного объекта.

Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте . Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

3 июня в пляжном клубе столичного ТРЦ "Хан Шатыр" утонула 9-летняя девочка , которая пришла на отдых вместе с вожатым в группе с другими детьми из пришкольного лагеря школы-гимназии №10.

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