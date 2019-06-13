Ребенок погиб на игровой площадке в торговом доме Караганды

11 июня на игровой площадке одного из торговых домов Караганды при падении с качели скончался 7-летний ребенок", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.
В пресс-службе также отметили, что изымается документация по эксплуатацию данного объекта.
Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.
3 июня в пляжном клубе столичного ТРЦ "Хан Шатыр" утонула 9-летняя девочка, которая пришла на отдых вместе с вожатым в группе с другими детьми из пришкольного лагеря школы-гимназии №10.
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