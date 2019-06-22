Уральск. 20 июня. Kazakhstan Today - В Уральске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали 18 человек, передает Kazakhstan Today.

19 июня, в 20.25, в Уральске, в Парке культуры и отдыха имени Кирова, из-за технической неисправности произошла остановка аттракциона "Колесо обозрения", в котором находились люди. Спасатели вызволили из аттракциона 18 человек, в том числе шесть детей. Жертв и пострадавших нет, сообщается на странице Министерства внутренних дел РК в Facebook.

В операции участвовали сотрудники оперативно-спасательного отряда регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) и непосредственно ДЧС.

В ведомстве отметили, что проезду автолестницы мешали припаркованные автомобили.

Напомним, в ЕАЭС 18 апреля вступил в силу техрегламент "О безопасности аттракционов". Документ устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам, при пользовании которыми на людей оказывается "биомеханическое воздействие степени потенциального биомеханического риска RВ-1, RВ-2 или RВ-3". Он распространяется на колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили, водные аттракционы и массу других развлекательных механизмов, где при несоблюдении элементарных правил безопасности есть риск получить травму.

В Казахстане, по данным МВД РК, утверждены национальный стандарт безопасности аттракционов , требования безопасности при вводе в эксплуатацию и эксплуатации аттракционов. Нововведения начнут действовать с 1 июля 2019 года.

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