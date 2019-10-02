В Семее муж беременной женщины избил медиков бригады скорой помощи

Семей. 1 октября. Kazakhstan Today - В Семее мужчина избил медиков скорой помощи, которые приехали оказать помощь его беременной супруге, передает Kazakhstan Today.

В результате инцидента медики сами оказались в больнице с сотрясением мозга, пишет портал YK-news.kz

Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие. Медики вызвали полицию. Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники скорой оказали беременной необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.

У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы. Медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Дело находится на особом контроле прокуратуры области", - отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства