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В Семее муж беременной женщины избил медиков бригады скорой помощи

01.10.2019, 21:06 10072
Семей. 1 октября. Kazakhstan Today - В Семее мужчина избил медиков скорой помощи, которые приехали оказать помощь его беременной супруге, передает Kazakhstan Today.
 
В результате инцидента медики сами оказались в больнице с сотрясением мозга, пишет портал YK-news.kz.
 

Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие. Медики вызвали полицию. Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники скорой оказали беременной необходимую помощь", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.

 
У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы. Медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
 

Дело находится на особом контроле прокуратуры области", - отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.


 

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