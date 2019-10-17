Молодая девушка скончалась во время процедуры в частной клинике Актобе

Актобе. 16 октября. Kazakhstan Today - В Актобе в частной клинике скончалась 20-летняя девушка. Медики уверяют, что это был несчастный случай, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

У пациентки внезапно началась острая аллергическая реакция на препарат. Супруг погибшей, который был вместе с ней, считает, что трагедии не произошло бы, если бы врачи перед уколом сделали аллергопробу. В полиции уже возбудили уголовное дело.

Как рассказал муж погибшей Айдос Нурмаганбетов, в злополучный день они вместе отправились в местную частную клинику, где Гульдана проходила лечение. Айдос вспоминает, что слышал в кабинете крики и ему никто ничего не говорил, пока через 2 часа не приехала бригада скорой. Но было уже поздно.

Я уверен, что у супруги остановилось сердце в 16.30. Но меня не допустили и до 18.30 её держали в кабинете. Когда я зашёл, супруга лежала на полу, лицо, руки - всё было синее. Это было очевидно, что она умерла пару часов назад", - рассказал вдовец.

Пара поженилась полтора года назад. Мечтали о детях, но не получалось. Поэтому обратились в частный медцентр. В этот раз, по словам мужчины, Гульдане сделали какой-то укол. После него она почувствовала себя плохо. Однако медиков это не насторожило, и они продолжили процедуры. В самой клинике говорят: девушка приходила сюда не раз, и до этого случая никаких аллергических реакций у нее не было.

Препарат, который вводили мы, и предполагаем, что он явился причиной состояния такого, на него проба не проводится. До заключения, до окончания комиссии, до получения заключительных результатов никаких комментариев мы давать не можем", - сказала директор частного медицинского центра Алия Шангараева.

По данным телеканала, предположительно, 20-летняя Гульдана Нурмаганбетова скончалась от анафилактического шока. Однако более точно станет ясно после завершения экспертиз. В полиции по факту смерти возбудили уголовное дело. И в интересах следствия пока ничего не комментируют.

Напомним, ранее в Алматы после смерти пациентки под стражу взяли пластического хирурга Дмитрия Писарева . Девушка хотела сделать подтяжку груди, но во время процедуры ей стало плохо. Врачи уже другой клиники пытались спасти ей жизнь, но не смогли.

В августе в Караганде огласили приговор врачу-анестезиологу стоматологии , в которой погиб двухлетний Семен Арзамасцев.

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