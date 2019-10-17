Молодая девушка скончалась во время процедуры в частной клинике Актобе

У пациентки внезапно началась острая аллергическая реакция на препарат. Супруг погибшей, который был вместе с ней, считает, что трагедии не произошло бы, если бы врачи перед уколом сделали аллергопробу. В полиции уже возбудили уголовное дело.
Как рассказал муж погибшей Айдос Нурмаганбетов, в злополучный день они вместе отправились в местную частную клинику, где Гульдана проходила лечение. Айдос вспоминает, что слышал в кабинете крики и ему никто ничего не говорил, пока через 2 часа не приехала бригада скорой. Но было уже поздно.
Я уверен, что у супруги остановилось сердце в 16.30. Но меня не допустили и до 18.30 её держали в кабинете. Когда я зашёл, супруга лежала на полу, лицо, руки - всё было синее. Это было очевидно, что она умерла пару часов назад", - рассказал вдовец.
Пара поженилась полтора года назад. Мечтали о детях, но не получалось. Поэтому обратились в частный медцентр. В этот раз, по словам мужчины, Гульдане сделали какой-то укол. После него она почувствовала себя плохо. Однако медиков это не насторожило, и они продолжили процедуры. В самой клинике говорят: девушка приходила сюда не раз, и до этого случая никаких аллергических реакций у нее не было.
Препарат, который вводили мы, и предполагаем, что он явился причиной состояния такого, на него проба не проводится. До заключения, до окончания комиссии, до получения заключительных результатов никаких комментариев мы давать не можем", - сказала директор частного медицинского центра Алия Шангараева.
По данным телеканала, предположительно, 20-летняя Гульдана Нурмаганбетова скончалась от анафилактического шока. Однако более точно станет ясно после завершения экспертиз. В полиции по факту смерти возбудили уголовное дело. И в интересах следствия пока ничего не комментируют.
Напомним, ранее в Алматы после смерти пациентки под стражу взяли пластического хирурга Дмитрия Писарева. Девушка хотела сделать подтяжку груди, но во время процедуры ей стало плохо. Врачи уже другой клиники пытались спасти ей жизнь, но не смогли.
В августе в Караганде огласили приговор врачу-анестезиологу стоматологии, в которой погиб двухлетний Семен Арзамасцев.
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