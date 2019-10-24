В Алматы автоледи прямо на дороге специально повредила чужой автомобиль (ВИДЕО)

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - В Алматы расследуют инцидент, произошедший между двумя женщинами-водителями, передает Kazakhstan Today.

В Интернете появилось видео, на котором агрессивная женщина намеренно повреждает автомобиль, за рулем которого также находится автоледи.

На кадрах видно, как женщина своим автомобилем перекрыла проезд и требует, чтобы женщина, находящаяся за рулем другого авто, вышла из машины.





Получив отказ, хозяйка белого кроссовера принялась разбивать зеркала чужой машины, выворачивать стеклоочистители, пытаясь таким образом, выманить испуганную женщину на улицу. Автор ролика сообщила, что агрессивная водительница угомонилась лишь после того, как разбила стекло машины огнетушителем. Хулиганское поведение на дороге сейчас изучают в полиции, сообщает телеканал " Алматы ".





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