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Водители автобусов устроили драку на остановке в Шымкенте (ВИДЕО)

13.08.2019, 17:20 10450
Шымкент. 13 августа. Kazakhstan Today - Водители автобусов устроили драку на остановке в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
 
"Сегодня, примерно в 08.50, в городе Шымкенте, на остановке возле пересечения улиц Байтурсынова и Рыскулова, водители маршрутных автобусов №93 и №19, не поделив дорогу, остановились и перекрыли движение, после чего устроили драку между собой на глазах у пассажиров", - сообщили в департаменте полиции города Шымкента. 

 
Сотрудники департамента полиции города Шымкента установили личности водителей и доставили их в опорный пункт.
 
С задержанными проведена профилактическая беседа, составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК.
 

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