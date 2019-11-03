Электрокабели загорелись на цокольном этаже столичного "Хан Шатыра"

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Электрокабели загорелись на цокольном этаже столичного торгово-развлекательного комплекса "Хан Шатыр", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, сегодня в 09.42 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении на цокольном этаже ТРК "Хан Шатыр".

По прибытии первого пожарного расчета установлено, что в техническом помещении произошло возгорание электрокабелей. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 10.36 на площади 5 погонных метров", - уточнил представитель КЧС.

Он также отметил, что персонал был эвакуирован администрацией комплекса еще до прибытия пожарных подразделений. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники столичного ДЧС. Сотрудники полиции произвели оцепление территории торгово-развлекательно комплекса.

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