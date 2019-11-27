Туркестан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Дорожная авария с участием семи автомобилей произошло в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

25 ноября текущего года, примерно в 13.00, на трассе Алматы - Термез в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии столкнулись 7 автомашин марок "Вольво", "Тойота", "Газель", "Шевролет", ВАЗ и "Дэу". По предварительным данным, столкновение произошло из-за плохих погодных условий", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Пострадавших в аварии нет, автомашинам нанесен материальный ущерб. В отношении водителей составлены 4 административных протокола по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

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