Уральск. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Уральске арестовали совершившего ДТП полицейского, передает Kazakhstan Today.

По информации портала " Мой город ", авария произошла 7 декабря, в 03.00, по улице Жангир хана. Водитель "Ауди-B4" допустил столкновение с автомашиной марки "Шевроле-Лацетти" под управлением 29-летней девушки. За рулем "Ауди" находился помощник инспектора полиции ОУИП ОМПС УП Уральска старший лейтенант полиции Медет Рахадилов, который с 30 ноября находится в очередном трудовом отпуске. В результате ДТП 29-летняя девушка с диагнозом открытая черепно-мозговая травма была доставлена в реанимационное отделение Областной многопрофильной больницы, где позже скончалась.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 9 декабря решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции - помощник УИП ОМПС УП города Уральска был уволен из органов внутренних дел.

"Кроме этого, в отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Он водворен в ИВС управления полиции городу Уральск", - сообщили в ведомстве.

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