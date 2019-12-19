Гибель казахстанского дипломата в Египте: МИД просит не делать сенсацию из трагедии

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал информацию о гибели казахстанского дипломата в Египте , передает Kazakhstan Today.

"13 декабря 2019 года, в 11.15, супруга второго секретаря посольства Казахстана в Египте Еламана Жолдасова обнаружила тело своего супруга без признаков жизни в подъезде дома на лестничной площадке перед дверью своей квартиры. Она первым делом сообщила об этом в посольство. Дипломаты прибыли на место в течение 5-7 минут и предприняли все меры, которые необходимы в подобных случаях. На место происшествия были вызваны наряд полиции, карета скорой помощи, следственная группа из прокуратуры и криминальной полиции Египта. Кроме того, 15 декабря в Каир прибыли представители Министерства иностранных дел Казахстана для проведения служебного расследования. В настоящее время египетская прокуратура проводит расследование обстоятельств этого дела", - сообщил Смадияров.

Он отметил, что в рамках следствия проведена судебно-медицинская экспертиза тела, результаты которой будут переданы казахстанской стороне в ближайшее время. Также МИД РК инициировал проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы в Казахстане после доставки тела на родину.

Распространенная 17 декабря в СМИ и соцсетях информация об обстоятельствах происшествия, в частности о том, что "Еламан Жолдасов был найден мертвым около подъезда своего дома: руки его были связаны сзади, спина была вся в грязи и крови, значит, его таскали по земле", не соответствует действительности. Когда его обнаружили, его шея была обмотана бельевой веревкой, перекинутой через перила лестницы. При первичном внешнем осмотре каких-либо повреждений, синяков и ссадин на теле не было. Руки и ноги также связаны не были, что подтверждается фото- и видеоматериалами места происшествия, а также словами супруги Еламана, первой обнаружившей покойного", - заверил официальный представитель ведомства.

По его словам, жилой комплекс, где проживал дипломат, находится под круглосуточной охраной.

Египетской стороной изъяты видеоматериалы с камер наблюдения вблизи дома, где проживал дипломат. Чужих людей там быть не могло. Он был одет в костюм и галстук. Одежда была опрятной и чистой. При себе имел портмоне с небольшой суммой денег, сотовый телефон и личные документы. Просим представителей СМИ воздерживаться от подобных версий и с уважением относиться к чувствам близких погибшего. Это большая трагедия, и не нужно делать из этого сенсацию", - сказал Смадияров.

Он отметил, что погибший был ответственным, добропорядочным и отзывчивым человеком, профессионалом своего дела, хорошим арабистом. Был популярен в египетских СМИ, часто давал интервью и выступал по телевидению. В системе МИД РК работал с 2013 года, с мая 2017 года занимал должность 2-го секретаря посольства РК в Египте по культурно-гуманитарным вопросам. Нареканий со стороны руководства и коллег никогда не было.

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