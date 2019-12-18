В МИДе подтвердили информацию о смерти сотрудника посольства РК в Египте

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию о смерти сотрудника посольства РК в Египте Еламана Жолдасова, передает Kazakhstan Today.

"МИД РК подтверждает информацию о смерти сотрудника посольства РК в Египте Е. Жолдасова. В настоящее время прокуратура этой страны проводит необходимые следственные мероприятия. В этой связи до появления официальной версии по итогам следствия просим воздержаться от различных интерпретаций и безосновательных версий относительно данной трагедии. Представители МИДа направлены в Египет для участия в расследовании", - сообщили в ведомстве.

Подробная информация будет предоставлена 18 декабря в ходе брифинга официального представителя МИД РК.

Министерство выражает искреннее соболезнование родным и близким Е. Жолдасова и окажет всю необходимую помощь семье дипломата.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели сотрудника посольства РК в Египте. Как сообщила двоюродная сестра погибшего Гульнара Пернебекова, 13 декабря Еламан Жолдасов был найден мертвым около подъезда своего дома.

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