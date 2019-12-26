Изучавший робототехнику студент из Казахстана погиб в Канаде

Как пишет портал toronto.com, в прошлое воскресенье двигавшийся на высокой скорости автомобиль сбил трех пешеходов, двух братьев-студентов из Китая и казахстанца. Все трое были госпитализированы, но позже двое из них скончались, в том числе и студент из Казахстана.
В учебном заведении - "Сентенниал Колледж" - подтвердили гибель двух студентов.
По данным theglobeandmail.com, погибшего казахстанца зовут Дамир Кусаин, он находился в Канаде в течение четырех месяцев и изучал робототехнику.
Напомним, ранее в США по подозрению в мошенничестве была задержана казахстанка. Позже с нее сняли обвинения.
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