Система Orphus

Изучавший робототехнику студент из Казахстана погиб в Канаде

25.12.2019, 08:59 15418
Изучавший робототехнику студент из Казахстана погиб в Канаде
Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - 19-летний студент из Казахстана погиб в результате наезда авто в Торонто, передает Kazakhstan Today.
 
Как пишет портал toronto.com, в прошлое воскресенье двигавшийся на высокой скорости автомобиль сбил трех пешеходов, двух братьев-студентов из Китая и казахстанца. Все трое были госпитализированы, но позже двое из них скончались, в том числе и студент из Казахстана.
 
В учебном заведении - "Сентенниал Колледж" - подтвердили гибель двух студентов.
 
По данным theglobeandmail.com, погибшего казахстанца зовут Дамир Кусаин, он находился в Канаде в течение четырех месяцев и изучал робототехнику.
 
Напомним, ранее в США по подозрению в мошенничестве была задержана казахстанка. Позже с нее сняли обвинения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая