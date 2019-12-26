Изучавший робототехнику студент из Казахстана погиб в Канаде

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - 19-летний студент из Казахстана погиб в результате наезда авто в Торонто, передает Kazakhstan Today.

Как пишет портал toronto.com , в прошлое воскресенье двигавшийся на высокой скорости автомобиль сбил трех пешеходов, двух братьев-студентов из Китая и казахстанца. Все трое были госпитализированы, но позже двое из них скончались, в том числе и студент из Казахстана.

В учебном заведении - "Сентенниал Колледж" - подтвердили гибель двух студентов.

По данным theglobeandmail.com , погибшего казахстанца зовут Дамир Кусаин, он находился в Канаде в течение четырех месяцев и изучал робототехнику.

Напомним, ранее в США по подозрению в мошенничестве была задержана казахстанка. Позже с нее сняли обвинения

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