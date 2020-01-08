В Актау на борту одного из судов нашли повешенным матроса-срочника

Актау. 7 января. Kazakhstan Today - На борту одного из судов в Актау нашли повешенным 18-летнего матроса, который проходил на корабле срочную службу, передает Kazakhstan Today.

Тело матроса обнаружил дежурный по кораблю в новогоднюю ночь. Около трех часов ночи он совершал обход на судне. Парня нашли в туалете корабля на брючном ремне. Прибывшие на место медики установили - юноша погиб от удушения, сообщил телеканал " Астана ".

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место за 10 минут, и ничего как констатировать биологическую смерть не оставалось. Если бы звонок поступил чуть ранее, если бы его кто-нибудь заметил, возможно, его можно было спасти", - рассказал пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.

Известно, что погибший матрос был призван на службу в Актау осенью прошлого года из Туркестанской области. Работал техником на ракетно-артиллерийском судне "Казахстан".

Телеканал отмечает, что в самой воинской части трагедию пока никак не комментируют. Что на самом деле произошло в новогоднюю ночь на судне, станет известно после завершения расследования.

Наши собственные источники сообщили, что буквально за 4 часа до смерти погибший матрос звонил родным. Последний разговор был с матерью около 11 вечера. Они говорили 15 минут. Кстати, сами родные претензий к части не имеют", - говорится в телесюжете.

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