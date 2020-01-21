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В Алматинской области ребенок погиб, упав в колодец

20.01.2020, 19:44 9694
В Алматинской области ребенок погиб, упав в колодец
Талдыкорган. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области восьмилетний мальчик погиб, по неосторожности упав в открытый колодец во время игры, передает Kazakhstan Today.
 
Трагедия произошла накануне вечером в селе Актерек Жамбылского района, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.
 

Во время игры по своей неосторожности ребенок упал в открытый колодец с водой и скончался. Колодец был без крышки, он относится к старой, нефункционирующей водопроводной сети", - уточнили в КЧС.

 
 

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