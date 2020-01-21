В Алматинской области ребенок погиб, упав в колодец

Талдыкорган. 20 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области восьмилетний мальчик погиб, по неосторожности упав в открытый колодец во время игры, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла накануне вечером в селе Актерек Жамбылского района, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.

Во время игры по своей неосторожности ребенок упал в открытый колодец с водой и скончался. Колодец был без крышки, он относится к старой, нефункционирующей водопроводной сети", - уточнили в КЧС.

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