В Алматинской области ребенок погиб, упав в колодец

Трагедия произошла накануне вечером в селе Актерек Жамбылского района, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД РК.
Во время игры по своей неосторожности ребенок упал в открытый колодец с водой и скончался. Колодец был без крышки, он относится к старой, нефункционирующей водопроводной сети", - уточнили в КЧС.
Ранее сообщалось, что пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного.
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