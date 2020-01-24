Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали на территории Китая землетрясение магнитудой 4,3, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 23 января 2020 года, в 10.52 (в 04.52 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 466 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,3. Глубина - 15 километр", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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