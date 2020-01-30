Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Правила общепита нарушали 25 арендаторов школьных столовых Алматы, передает Kazakhstan Today.

Алматинских школьников кормили обедами с бактериями. Опасные блюда выявили в 25 столовых. В пяти случаях вместо горячей еды учащиеся ели подогретую пищу прошлого дня. Обман выявили санврачи. Предпринимателей оштрафовали", - сообщает телеканал КТК .

К административной ответственности привлекли 22 субъекта предпринимательства - арендаторов школьных столовых - на сумму 1,6 млн тенге и выдали 22 предписания, которые по завершении срока мы перепроверим еще раз", - рассказала Айзат Молдагасимова, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы.

Чаще всего организаторы школьного питания не соблюдали технологию приготовления, чистоту и личную гигиену. За это троих лишили возможности готовить детям. Наказали и почти 200 производителей продуктов питания. Оказалось, 49% товаров на рынке имеют неправильную маркировку и скрытый состав. В основном это мясные полуфабрикаты, рыбная продукция, колбасные изделия и окорочка. В итоге больше 18 тонн продукции изъяли.





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