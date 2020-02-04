Беременная женщина и ребенок пострадали при столкновении машин в Нур-Султане

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане произошло ДТП, в котором пострадали беременная женщина и ребенок, передает Kazakhstan Today.

Водитель на автомашине с иностранными номерами, следуя по улице Кошкарбаева, грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения. Нарушитель допустил столкновение с автомашиной марки "Skoda", которая двигалась со встречного направления прямо. После совершения ДТП виновник скрылся с места происшествия. В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автомашины "Skoda" - 27-летняя беременная женщина и ее ребёнок 2018 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Вскоре нарушитель был установлен и задержан. Им оказался 34-летний водитель автомашины марки "Lada" - житель столицы. Выяснилось, что автомашину он приобрел год назад и управлял без страхового полиса.

Избегая ответственности, водитель не произвел регистрацию транспортного средства и допустил ДТП . По данному факту возбуждено административное производство. Автомашина водворена на коммунальную стоянку. Назначен ряд экспертиз. Проводится дознание", - уточнили в полиции.

В ведомстве уточнили, что это не первый случай, когда водители иностранных автомобилей совершают ДТП, в том числе с летальным исходом.

В сентябре прошлого года горожан потрясли две трагедии произошедшие на улицах города. В воскресный день, 8 сентября 19-летний водитель автомашины марки "Тойота" не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару. На месте трагедии от полученных травм погибли молодая женщина и 2-летний ребенок. Спустя три дня 24-летний водитель на автомашине ВАЗ допустил наезд на 7-летнего пешехода. Ребенок погиб.

В ходе разбирательства выяснилось, что оба водителя систематически нарушали ПДД. Чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность на дорогах, 19-летний водитель автомашины марки "Тойота" более 100 раз нарушил правила, что привело к совершению более тяжкого ДТП. Второй водитель, также неоднократно нарушал ПДД, за что был привлечен к административной ответственности 16 раз. В основном водители нарушали скоростной режим.





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