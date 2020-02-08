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В Алматы на месте пожара автомобиля создалась угроза взрыва

07.02.2020, 17:36 7453
В Алматы на месте пожара автомобиля создалась угроза взрыва
Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы на месте пожара автомобиля создалась угроза взрыва, передает Kazakhstan Today.
 

7 февраля 2020 года, в 15.45, пожарные расчеты ДЧС Алматы выехали на сообщение о возгорании автомобиля по адресу: Медеуский район, улица Нурмагамбетова - около дома 196. По прибытии на место вызова пожарных подразделений было установлено горение автомобиля марки "Фольксваген-Пассат" открытым пламенем. На месте пожара создалась угроза взрыва", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы. 

 
Принятыми мерами пожар ликвидирован за 9 минут пенным генератором "Пурга-5". Как выяснилось, произошло горение моторного отсека и салона вышеуказанного автомобиля 1991 года выпуска. Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара выясняются сотрудниками Медеуского отдела по ЧС департамента полиции.
 

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