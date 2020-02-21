В Акмолинской области житель столицы покинул застрявшую в снегу машину и погиб в степи

Кокшетау. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области, в пяти километрах от застрявшей в снегу машины, обнаружено тело ее владельца, передает Kazakhstan Today.

19 февраля в дежурную часть Шортандинского отдела полиции от жителя Нур-Султана поступило сообщение о том, что его 68-летний знакомый застрял в снежном заносе на автомашине марки "Nissan-Patrol" между поселками Новокубанка и Белое Озеро. Для спасения мужчины незамедлительно была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и местных жителей. Для проведения поисковых мероприятий использовалась специальная техника и снегоходы. 20 февраля тело мужчины было найдено в 5 километрах от автомашины", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

По предварительной версии, попав в снежный плен, мужчина вышел из своей автомашины и отправился искать ближайший населенный пункт.

Полицейские просят граждан в условиях снегопада и метели ограничить выезд за пределы населенных пунктов, следить за изменениями погодных условий, не игнорировать оповещения о штормовых прогнозах, а при попадании в затруднительную ситуацию на дороге, незамедлительно сообщать в спасательные службы по телефонам 112 и 102.

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