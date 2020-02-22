Директор костанайского филиала Казтелерадио пытался задушить сотрудника

В настоящее время назначена экспертиза, которая определит степень тяжести телесных повреждений. В зависимости от тяжести будет приниматься процессуальное решение. Если легкая степень телесных повреждений, то дело будет рассмотрено в административном порядке по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), которая влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Если средняя, то материалы будут переданы в следствие", - рассказали порталу Alau.kz в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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