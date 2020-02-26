Четыре человека погибли при столкновении минивэна с грузовиком в Актюбинской области

Актобе. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области, на автодороге Карабутак - Костанай, произошло дорожно-транспортное происшествие, ставшее причиной гибели четырех человек, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла сегодня, примерно в 13.00, в районе поселка Айке.

По предварительным данным, минивэн "Honda" с армянским учетом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой машиной "Volvo". Фурой управлял 52-летний житель Алматинской области. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины "Honda", оказавшиеся гражданами Республики Таджикистан, погибли на месте", - сообщает пресс-служба ДП области.

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