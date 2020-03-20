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Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

19.03.2020, 21:05 10180
Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - На автодороге Самара - Шымкент, возле поселка Богетсай Хромтауского района, произошла авария, в которой погибли 5 человек, передает Kazakhstan Today.
 
По предварительным данным, местный житель на автомашине ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной "Ивеко", сообщает Polisia.kz.
 
В результате ДТП все пять человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал. 
 
Начато досудебное расследование. Департамент полиции Актюбинской области напоминает водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. 
 

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