Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

По предварительным данным, местный житель на автомашине ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной "Ивеко", сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП все пять человек, находившиеся в легковой автомашине, скончались на месте. Водитель грузовой автомашины не пострадал.
Начато досудебное расследование. Департамент полиции Актюбинской области напоминает водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
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