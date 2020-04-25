В Акмолинской области задержаны подозреваемые в совершении нападения на инспекторов транспортного контроля

Кокшетау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Кокшетау задержаны пять подозреваемых в совершении нападения на инспекторов транспортного контроля, передает Kazakhstan Today.

По факту разбойного нападения на специалистов передвижного поста транспортного контроля в Акмолинской области, произошедшего 15 апреля, сообщается, что в ходе розыскных мероприятий, проведенных департаментом полиции Кокшетау, пять подозреваемых лиц, причастных к данному происшествию, задержаны. Автотранспортное средство КамАЗ водворено на штрафстоянку", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела и в настоящее время ведется следствие.

По данным департамента полиции санкция части 3 статьи 389 УПК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 тысяч МРП (8,3 миллиона тенге), исправительные работы, привлечение к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет.

Органами транспортного контроля в отношении перевозчика возбуждено административное производство и наложен штраф в сумме - 277 800 тенге.

Напомним, 14 апреля на объездной автодороге Кокшетау - Костанай специалистами инспекции транспортного контроля по Акмолинской области при несении дежурства на передвижном посту транспортного контроля было остановлено транспортное средство марки "КамАЗ-53205", зарегистрированное в Российской Федерации, перевозящее зерно. Предположительно ТС осуществляло каботажные перевозки грузов, которые запрещены законодательством РК

В ходе проверки документов водитель предоставил только свидетельство о госрегистрации ТС. Не предоставив документы на перевозимый груз, он отказался от проведения взвешивания ТС и покинул место остановки, удалившись в неизвестном направлении. Специалисты заступили на охрану задержанного ТС. К ним неоднократно приезжали неизвестные лица с требованием отпустить транспортное средство без проведения транспортного контроля.

15 апреля 2020 года, в 14.15, произошло нападение на специалистов поста неизвестных лиц в количестве 5-6 человек, которые приехали на трех легковых автомобилях без государственных регистрационных номеров (Lexus-470 черного цвета, Toyota Land Cruiser-200 вишневого цвета и Lada Largus белого цвета). Неизвестные лица, угрожая жизни и здоровью сотрудников, применив силу, забрали документы на задержанное автотранспортное средство, находившиеся внутри передвижного поста, прокололи автомобильные шины и угнали задержанное ТС", - сообщили в МИИР РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грузовой автомобиль был найден.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства