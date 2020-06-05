Трое детей выпали из окон за сутки в Казахстане

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки по республике трое детей выпали из окон, все они госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК обеспокоен участившимися случаями выпадения детей из окон.

Несмотря на проводимую спасателями профилактическую работу, количество таких случаев растет. Так, за прошедшие сутки по республике трое детей выпали из окон. Во всех трех случаях взрослые находились дома, в соседних комнатах", - сообщили в пресс-службе КЧС.

В частности, в Нур-Султане, в 5-этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 5-го этажа и с травмами госпитализирован мальчик 2017 года рождения. Ребенок самостоятельно снял защиту - ключ от замка закрытой оконной рамы находился в замочной скважине.

В селе Белбулак Талгарского района Алматинской области в частном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна и с травмами госпитализирован мальчик 2018 года рождения. Окно было открыто.

В Таразе, в 4-этажном многоквартирном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, из окна 4-го этажа упал мальчик 2017 года рождения. Ребенок оперся на москитную сетку открытого окна, он госпитализирован.

По данным КЧС, только за май текущего года в республике зарегистрирован 21 случай выпадения из окон многоквартирных жилых домов детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Случаи произошли в Нур-Султане (5), Карагандинской (4), Атырауской (2), Кызылординской (2), Костанайской (2), Акмолинской (2), Жамбылской (1), Мангистауской (1), Восточно-Казахстанской (1), Западно-Казахстанской (1) областях.





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