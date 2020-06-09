Четырехлетний мальчик заблудился в лесу в Акмолинской области

Кокшетау. 8 июня. Kazakhstan Today - Четырехлетнего мальчика, заблудившегося в лесу, нашли акмолинские полицейские, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел сегодня в селе Жукей района имени Биржан-сала.

Около 15.15 в местный отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что во время семейного отдыха на берегу озера пропал 4-летний Роман Копбаев. По словам матери, семья приехала из Щучинска на семейное мероприятие, которое решили отмечать на берегу. Во время застолья взрослые не заметили, как 4-летний Роман пропал из поля зрения, обнаружив пропажу ребенка, сразу же обратились за помощью к полицейским", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Поисковые мероприятия возглавил руководитель территориального подразделения полковник полиции Бауржан Даукенов. Испуганные и взволнованные родители опасались самой страшной версии исчезновения: мальчик мог попросту утонуть. Однако полицейские, прибывшие к месту, успокоили родителей и сразу же организовали широкую поисковую работу: разделившись на группы, стражи порядка и гости мероприятия, шаг за шагом, прочесывали лесной массив, расположенный недалеко от озера.

Уже через час поиски увенчались успехом. Живого и невредимого Романа нашли на расстоянии порядка четырех километров от места исчезновения. Оказалось, что мальчик, заигравшись, убежал в лес, а затем заблудился, когда искал выход. Счастливые родители выразили теплые слова благодарности в адрес полицейских, так скоро откликнувшихся на беду, а маленький Роман пообещал стражам порядка больше никогда не теряться", - сообщает пресс-служба.

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