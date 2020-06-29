В Алматы наказан владелец кафе за проведение свадебного торжества

almaty.tv

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - В Алматы на владельца кафе составлен административный протокол за проведение свадебного торжества, передает Kazakhstan Today.

27 июня мобильная группа в составе представителей акимата района, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, управления полиции обнаружила объект, в котором проводился свадебный банкет на 100 человек, сообщает телеканал Almaty.tv

По информации телеканала, владелец кафе "Достлук", расположенного по улице Санлак, 1 в микрорайоне Нуршашкан, наказан. На него составлен административный протокол, а мероприятие прекращено досрочно.

В Алматы за нарушение требований санитарных норм и введенных ограничительных мер предусмотрена персональная ответственность.

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