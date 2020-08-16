В Алматы при пожаре в кардиоцентре погиб сотрудник

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - На территории кардиоцентра Алматы произошел пожар, в результате погиб один человек, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Толе би, 93, поступило сегодня, в 15.15. К прибытию пожарных подразделений через 3 минуты на территории Городского кардиологического центра открытым пламенем горела кровля одноэтажного здания по хранению кислородных баллонов. Имелась угроза распространения огня на соседнее здание, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

До прибытия сил и средств произошел взрыв в кислородном наполнительном пункте, в результате чего произошло обрушение кровли внутрь здания", - отметили в ведомстве. Принятыми мерами угроза распространения огня снята полностью. Также удалось предотвратить взрыв на территории кардиоцентра.

Пожарные эвакуировали 5 кислородных баллонов объемом по 50 литров и 1 газовый баллон на 25 литров.

В 15.47 по пожару достигнута локализация, в 16.07 ликвидировано возгорание на общей площади 280 квадратных метров.

Эвакуация людей не производилось. В настоящее время производится разборка конструкций обрушившейся кровли здания", - проинформировали в пресс-службе.

В ликвидации пожара было задействовано 52 человека и 19 единиц техники.

Также в пресс-службе проинформировали, что при тушении пожара сотрудники центра сообщили, что техник кислородно-распределительного пункта отсутствует среди эвакуированных. С их слов, сотрудник учреждения в момент взрыва находился на рабочем месте. К тому времени помещение уже полностью выгорело.

Одновременно с проливкой пожарные производили поиск мужчины 1988 года рождения, который был обнаружен возле разорвавшегося баллона", - сообщили в ДЧС.

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