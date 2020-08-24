Система Orphus

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме Костанайской области

23.08.2020, 09:42 6643
Костанай. 23 августа. Kazakhstan Today - Вечером 22 августа произошел хлопок газа в четырехэтажном жилом доме поселка Кушмурун Костанайской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как пишет региональное издание "Алау", прибывшие на место сотрудники ДЧС установили, что хлопок газа произошел без загорания, с последующим повреждением оконных и дверных проемов в квартире на четвертом этаже.
 
В результате получили термические ожоги и были доставлены в районную больницу двое рабочих - 1981 года рождения и 2002 года рождения. Они проводили отделочные работы по монтажу натяжных потолков.
 
Предварительная причина происшествия - утечка газа из редуктора газового баллона.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая