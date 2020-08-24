Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме Костанайской области

Костанай. 23 августа. Kazakhstan Today - Вечером 22 августа произошел хлопок газа в четырехэтажном жилом доме поселка Кушмурун Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Как пишет региональное издание "Алау" , прибывшие на место сотрудники ДЧС установили, что хлопок газа произошел без загорания, с последующим повреждением оконных и дверных проемов в квартире на четвертом этаже.

В результате получили термические ожоги и были доставлены в районную больницу двое рабочих - 1981 года рождения и 2002 года рождения. Они проводили отделочные работы по монтажу натяжных потолков.

Предварительная причина происшествия - утечка газа из редуктора газового баллона.

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