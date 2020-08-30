При пожаре в Караганде пострадали три работника автокемпинга

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - В Караганде загорелся частный автокемпинг, трое его работников получили ожоги, передает Kazakhstan Today.

В департаменте по ЧС Карагандинской области сообщили, что пожар случился в 16.40.

Поступило сообщение, что горит здание автокемпинга Dafas. Прибывшие пожарные обнаружили, что горение было на втором этаже. Огнем были охвачены деревянная обшивка парной, дверные блоки и мебель на площади 20 квадратных метров", - рассказала официальный представитель ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Не дожидаясь приезда пожарных, трое работников автокемпинга принялись самостоятельно тушить пламя, и они получили ожоги. Их госпитализировали. По данным медиков, они получили ожоги площадью 20-25%.

Пожар удалось ликвидировать в 17.22. Причина возгорания устанавливается.

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