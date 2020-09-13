Собственник газопровода отказывается устранять утечку, оставив без топлива 145 абонентов в Жамбылской области

Тараз. 12 сентября. Kazakhstan Today - Из-за утечки на газопроводе, которая была обнаружена 8 сентября, 115 частных домов, 29 коммунально-бытовых и одно промышленное предприятие в селе Шу Жамбылской области лишены газа. Однако собственник газопровода - ТОО "Париев" - не принимает никаких действий для устранения неисправности, передает Kazakhstan Today.

По словам начальника производственно-технического отдела Жамбылского филиала "КазТрансГаз Аймак" Абыла Юсупова, утечка природного газа на фланцевом соединении была обнаружена 8 сентября во время обследования надземного газопровода в микрорайоне "Жетысу". Для локализации утечки аварийно-диспетчерская служба перекрыла подачу газа, о чем сразу же оповестили ТОО "Париев". В компании отметили, что смогут возобновить подачу газа только после того устранения неисправности и предоставлении соответствующего документа.

На сегодняшний день ТОО "Париев" никаких данных об устранении утечки газа нам не предоставило. Причины бездействия нам неизвестны. Возобновлять подачу газа в такой ситуации мы не имеем права, поскольку это несет угрозу жизни и здоровью жителей села Шу", - пояснил Абыл Юсупов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства