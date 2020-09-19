ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Екатеринбург - Алматы

Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области водитель автомашины, стоявшей на проезжей части дороги, погиб в результате ДТП, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , трагедия произошла 15 сентября неподалеку от села Ижевское Аршалынского района. Прибывшая следственно-оперативная группа установила: 35-летний водитель автомашины Howo, двигаясь в направлении столицы, совершил столкновение с машиной марки Renault Trafik, которая стояла на проезжей части.

В результате ДТП 44-летний водитель припаркованной на проезжей части автомашины от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 сентября в Туркестанской области нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате которого погибла женщина.

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