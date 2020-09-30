Военная полиция расследует ранение в голову солдата в Мангистауской области

Актау. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Мангистауской области военная полиция проводит расследование по факту получения солдатом пули в голову при неизвестных обстоятельствах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила начальник отделения военной полиции воинских частей 6656 и 3502 Национальной гвардии РК Любовь Подковырова, уголовное дело расследуется по части 1 статьи 462 Уголовного кодекса (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека), пишет Lada.kz

Создана оперативно-следственная группа, в которую входит военно-следственное управление, военная полиция Министерства обороны и военная полиция Национальной гвардии. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального законодательства, в интересах следствия я не могу разглашать всю нашу работу, но могу точно уверить, что нами предпринимаются все возможные действия, чтобы обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование для выявления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - сказала Любовь Подковырова.

Она отметила, что в военной полиции не рассматривают версию получения ранения солдатом из-за падения "на пулю". Ранее в СМИ распространялся документ, в котором говорилось, что Акберген Каримов во время подготовки поля к учениям отгонял верблюдов. В это время он оступился и упал. В результате падения в его голову проникло инородное тело.

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что якобы военнослужащий "упал на пулю", я вас уверяю, не из воинской части, не из правоохранительных органов. Такой информации не исходило, потому что первичное донесение о происшествии готовится командованием части 3502 и отправляется в главное командование, а также в правоохранительные органы, в военную прокуратуру и военную полицию. Первичная информация была донесена по факту получения травмы военнослужащего в вышеуказанные службы. Мы её зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Поэтому могу заверить, что информации о том, что солдат упал на патрон, из Национальной гвардии точно не исходило", - сообщила Любовь Подковырова.

Сам военнослужащий рассказал журналистам, что не помнит, как всё произошло. Служить срочнику осталось всего два месяца, и он намерен скорее вернуться в часть.

В настоящее время состояние Акбергена Каримова стабильное, он будет выписан из больницы к концу недели.

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