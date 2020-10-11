Костанай. 10 октября. Kazakhstan Today - В Костанайской области всю ночь искали четверых детей, передает Kazakhstan Today.

По словам волонтёров ПСО "Дос", четыре девочки - 2011 года рождения, 2013 года рождения, 2008 года рождения и 2013 года рождения - пропали 9 октября, около 16.00, в посёлке Асенкритовка района имени Б. Майлина, сообщает портал alau.kz

Родители рассказали, что дети вышли из дома играть, но домой так и не вернулись. К поискам сразу же подключились сотрудники полиции, волонтеры, сотрудники образования, сотрудники акимата и все неравнодушные люди.

Были проверены все заброшенные здания села Асенкритовка и соседних сел", - сообщила координатор ПСО "Дос" Олеся Логошиноваческая.

Детей нашли спустя полсуток, целыми и невредимыми.

Нашли около 08.00 возле соседнего села Николаевка. Ночевали в овраге. С родителями проведена профилактическая беседа. Психологи будут работать с девочками", - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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