В Атырау перевернулся автобус с пассажирами

Атырау. 8 октября. Kazakhstan Today - ДТП произошло 8 октября, около 14.00, на перекрестке улиц №9 и №15 микрорайона Самал, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Azattyq Ryhy , водитель автомашины Toyota Mark, выехавший с дороги второстепенного значения, совершил столкновение с автобусом марки Toyota Coaster, следовавшим по главной дороге. В результате столкновения автобус перевернулся.

В ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. После осмотра медиками и оказания первой помощи все они были отпущены домой.

3 октября один человек погиб и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Жезказганом.

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