Два человека погибли при столкновении легковушки с автофургоном в Костанайской области

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Костанай. 24 октября. Kazakhstan Today - Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Рудный - Качар, передает Kazakhstan Today.

По информации Alau.kz , сообщение в дежурную часть полиции о ДТП на автодороге Рудный - Качар поступило в 07.36 22 октября.

Полицейские выяснили, что 61-летний водитель, управляя автофургоном MAN, при выезде с обочины по направлению в город Рудный, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Ravon Nexia, под управлением 34-летнего жителя Рудного.

В результате ДТП пассажиры Ravon: 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 23-летний был доставлен в реанимационное отделение, где скончался, не приходя в сознание. Еще два пассажиров доставлены в больницу Рудного.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами), дознавателями отдела полиции Костанайского района проводится досудебное расследование.

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